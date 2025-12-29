На Северном Кавказе отменили опасность атаки БПЛА

Режим объявляли в 01:23 мск

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменен на территории Северного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

"Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Северного Кавказа 06:10 мск" - говорится в сообщении.

Опасность объявлялась в 01:23 мск.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале сообщил об отбое беспилотной опасности на территории республики.