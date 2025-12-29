ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Житель Приморья предстанет перед судом за производство 145 кг наркотиков

Мужчина создал нелегальные плантации на трех участках в селах Еленовка и Преображенка
03:39

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Мужчина из Приморья предстанет перед судом за культивирование и изготовление наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летнего местного жителя. Следствием установлено, что в мае 2025 года обвиняемый организовал на трех участках в селах Еленовка и Преображенка незаконные плантации, где вырастил более 350 кустов конопли. В дальнейшем он наладил переработку сырья, изготовив более 9 кг гашишного масла. В ходе предварительного следствия у фигуранта изъята более 145 кг марихуаны", - сказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, мужчина обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что у жителя одного из сел Кировского района Приморского края сотрудниками полиции была изъята крупная партия наркотических веществ. 

