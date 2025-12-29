В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Атаку беспилотников отразили в Ростове-на-Дону, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Воздушная атака отражена с вечера в Ростовской области. По оперативным данным, БПЛА уничтожены и подавлены в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться", - написал он в своем Telegram-канале.