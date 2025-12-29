Омский суд оправдал экс-директора фонда защиты прав дольщиков

Георгий Пузиков обвинялся в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Омска не нашел состава преступления в действиях бывшего директора регионального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области Георгия Пузикова, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе омских судов.

"Приговором Первомайского районного суда г. Омска Пузиков Г. В. оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ (в связи с отсутствием в его деянии состава преступления). За оправданным признано право на реабилитацию. Гражданский иск оставлен без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что Пузикову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в результате его действий был нанесен ущерб в размере более 47 млн рублей и было замедлено строительство 10 проблемных многоквартирных домов.

Как отметили в пресс-службе, в суде сторона обвинения заявила, что бывший директор фонда в период с февраля 2022 по июль 2023 года в интересах трех фирм-проектировщиков подписал проектно-сметную документацию на достройку пяти многоквартирных домов в Омске, которые возводились с привлечением денежных средств дольщиков.