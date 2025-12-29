На севере Красноярского края ввели режим ЧС

Причиной стало повышение уровня воды в реке Енисей

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Енисейске на севере Красноярского края из-за повышения уровня воды в реке Енисей на 17 см выше критической отметки. Об этом ТАСС сообщил глава города Валерий Никольский.

"В связи с повышением уровня воды в реке Енисей на 17 см выше критической отметки (1 060 см) на территории города Енисейска введен режим "Чрезвычайная ситуация". <…> Городские службы контролируют ситуацию - мобилизованы все необходимые ресурсы", - сообщил Никольский.

Накануне в результате подъема уровня воды в реке Енисей произошел подпор воды в реке Мельничная в Енисейске. В результате было затоплено 4 приусадебных участка, затопленных жилых домов нет. Было введено ограничение для движения автотранспорта по некоторым улицам города. По данным администрации города Енисейска, 29 и 30 декабря прогнозируются отрицательные температуры до минус 24, что возможно положительно повлияет на формирование кромки ледостава и стабилизацию обстановки.