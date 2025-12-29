В Забайкалье 16 человек обвинили в контрабанде свыше 106 кг драгметаллов

Стоимость изъятых ценностей составляет 398 млн рублей

ЧИТА, 29 декабря. /ТАСС/. Банда из 16 человек перевезла из Забайкальского края за границу свыше 106 кг драгоценных металлов стоимостью 398 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Мои коллеги из СО Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте окончили расследование уголовного дела в отношении участников криминальной организации. 14 граждан России и 2 иностранца обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 30 и 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. <…> Установленное в ходе расследования количество незаконно перемещенных через границу драгоценных металлов составило свыше 106 кг. Стоимость этой партии оценивается в 398 млн рублей", - сообщила Волк.

По версии следствия, преступное сообщество занималось скупкой незаконно добытого золота и серебра на территории Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Республики Тыва. Драгметаллы переплавлялись в слитки и незаконно перемещались за рубеж.

Преступную деятельность выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте и Погрануправления ФСБ России по Забайкальскому краю при поддержке Росгвардии. Во время обысков из незаконного оборота было изъято более 32 кг химически чистого золота и серебра на сумму около 114 млн рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу.