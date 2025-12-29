В Приангарье завели дело о халатности при переселении из аварийного жилья

По региональной программе жилье должны были получить 802 человека, одно более 320 остаются в непригодных для проживания домах

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности завели в городе Усолье-Сибирское Иркутской области из-за того, что более 320 человек не были переселены из аварийного жилья. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре области.

"По материалам прокуратуры Иркутской области возбуждено уголовное дело о халатности при переселении более 320 человек из аварийного жилья. Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства при переселении граждан в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". <…> На этом основании прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что в городе Усолье-Сибирское в срок до 1 сентября 2025 года подлежало расселению свыше 14,6 тыс. кв. м аварийного жилья. По региональной адресной программе жилье должны были получить 802 человека. "Вместе с тем, должностными лицами администрации муниципального образования не приняты надлежащие меры, направленные на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, фактическое переселение граждан и обеспечение их жилищных прав. В результате не все нуждающиеся были своевременно расселены. В аварийном жилье продолжает проживать 321 человек, которые не обеспечены пригодными для постоянного проживания жилыми помещениями", - пояснили в ведомстве.