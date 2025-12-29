В Челябинской области задержали экс-замначальника собственной безопасности МВД

Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Челябинской области/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области при участии ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области задержали бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Челябинске задержан бывший заместитель начальника ОРЧ СБ областного главка по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что речь идет о полковнике полиции Максиме Блинникове. Там отметили, что Блинников был уволен из органов МВД России 24 декабря.

По данным следствия, с апреля 2023 года по апрель 2025 года фигурант получил лично частями от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей. Эти деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧСБ ГУ МВД России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

В пресс-службе отметили, что по месту жительства фигуранта прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.