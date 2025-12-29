В Приморье более 100 человек эвакуировали из-за пожара в школе

Возгорание ликвидировали, никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. В городе Партизанске 100 учащихся и 12 работников школы были эвакуированы из-за пожара в учебном заведении. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Сегодня в 12:25 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о задымлении в здании школы на улице Садовой. Уже через 2 минуты после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. До приезда огнеборцев из здания было эвакуировано 100 учащихся и 12 человек из числа персонала", - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве, на момент прибытия пожарных на чердаке наблюдалось задымление, горел электрический распределительный щит. Пожар был ликвидирован на площади около 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет.