В Подмосковье ликвидировали цех по производству поддельной икры

Нарушители оштрафованы с последующим выдворением за пределы РФ

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству поддельной икры в Подмосковье, изъят товар на сумму более 7 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"На популярности традиционного новогоднего деликатеса хотели заработать два недобросовестных бизнесмена. Организованный ими подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры ликвидировали в подмосковных Люберцах", - говорится в сообщении.

По словам Волк, злоумышленники в течение полугода закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей. Товар оптовыми партиями продавали на рынках московского региона и в соседних областях под видом натуральной лососевой и палтусовой икры. "Полицейские обнаружили и изъяли более 8,5 тыс. банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, станки для закатки банок, тару, а также фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше 7 млн рублей", - добавила она.

Представитель ведомства также сообщила, что в цеху в антисанитарных условиях работали пять иностранцев без медицинских книжек и разрешений на работу. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Нарушители оштрафованы с последующим выдворением за пределы РФ.

Двое подозреваемых, которые организовали незаконный бизнес и арендовали помещение, установлены. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.