В Поморье молодого человека заподозрили в сбыте наркотиков подростку

Противоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники полиции

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Жителя Холмогорского района подозревают в незаконном сбыте наркотиков 17-летнему подростку для личного потребления. Об этом сообщается в Telegram-канале СК по Архангельской области и НАО.

"Региональными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства несовершеннолетнему) <...>. По версии следствия, в сентябре 2025 года в селе Холмогоры подозреваемый сбыл наркотическое средство 17-летнему юноше для личного употребления. Противоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники полиции", - сказано в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, добавили в ведомстве.