В Оренбурге арестовали пенсионерку из Казахстана за избиение полицейских

Женщина применила насилие к двум представителям власти в здании аэропорта

ОРЕНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Оренбургский районный суд заключил под стражу на два месяца 74-летнюю гражданку Казахстана, применившую насилие к двум полицейским в аэропорту Оренбурга, сообщается на сайте суда.

"Оренбургский районный суд Оренбургской области заключил под стражу женщину, имеющую гражданство Республики Казахстан, применившую насилие к двум представителям власти в здании аэропорта", - сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, 74-летняя женщина собиралась навестить дочь в Российской Федерации. Она пересекла границу на автомобиле, хотела продолжить путь на самолете, провезя в ручной клади пятилитровую бутылку с маслом. Указание на правила перевозки вызвало агрессию женщины, в результате чего она применила силу к сотрудникам правоохранительных органов, уточняется в сообщении. Когда пенсионерку доставили в суд, она утверждала, что ничего подобного не совершала.

"Учитывая преклонный возраст задержанной, суд отложил рассмотрение ходатайства, предоставив возможность родственницам обеспечить возможность исполнения меры пресечения в виде залога или домашнего ареста. Однако представленные характеристики, как с места жительства, так и из изолятора временного содержания, где находилась пенсионерка, отражали нежелание женщины подчиняться установленным в обществе нормам и правилам поведения", - добавили в суде.

Учитывая собранные данные о личности женщины, а также оперативную информацию о ее желании незамедлительно покинуть территорию РФ, суд избрал в отношении пенсионерки меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.