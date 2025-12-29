Главу Минстроя в Красноярском крае уволили после возбуждения дела

Михаил Заскалько подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве домов для детей-сирот

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона после возбуждения против него уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уголовное дело возбуждено против Заскалько. Он подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве домов для детей-сирот.

"Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края с 28 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Министром назначен Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ края.

По данным следствия, в рамках государственного контракта коммерческой компанией в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-квартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Заскалько был тогда в должности руководителя КГКУ "УКС". Он знал, что дом признан аварийным и не принял мер к расторжению контракта и взысканию перечисленного подрядной организации аванса в сумме более 23 млн рублей.