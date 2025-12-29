В Крыму 16,8 тыс. человек остались без света

Причиной стало ухудшение погоды

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 16,8 тыс. человек в Республике Крым остались без электроснабжения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Министерстве топлива и энергетики Крыма.

"В связи с ухудшением погодных условий ГУП РК "Крымэнерго" введен режим повышенной готовности - сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы. В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточены 241 трансформаторная подстанция, точек поставок: 7 977 (16 891 человек)", - говорится в Telegram-канале министерства.

Ранее в Крыму объявляли штормовое предупреждение на 29 декабря из-за снега, метели, сильной гололедицы и ветра до 30 м/с.