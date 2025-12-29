Kompas: в Индонезии из-за пожара в доме престарелых погибли 16 человек

По данным газеты, в момент происшествия в здании находились десятки пожилых людей, часть из них оказалась заблокирована внутри

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в результате пожара в доме престарелых в городе Манадо (провинция Северный Сулавеси). Об этом сообщила газета Kompas.

По ее информации, в момент происшествия в здании находились десятки пожилых людей, часть из них оказалась заблокирована внутри. Для ликвидации пожара были задействованы несколько пожарных расчетов, огонь удалось локализовать и полностью потушить. Несколько пострадавших доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи. Причины происшествия пока не установлены.