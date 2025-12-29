Опубликовано видео обысков у главы Минстроя Красноярского края

Михаила Заскалько подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот

ТАСС, 29 декабря. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовало кадры обысков по делу против министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Михаила Заскалько. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве домов для детей-сирот.

По информации следствия, в Нижнеингашском районе в 2022 году в рамках госконтракта коммерческая компания построила 20-квартирный жилой дом для обеспечения квартирами детей-сирот. Заскалько, будучи руководителем КГКУ "УКС" и зная о том, что дом признан аварийным, не принял мер к расторжению контракта и взысканию с компании аванса в 23 млн рублей, сообщили в СК.

Также, по данным следователей, Заскалько дал указание своему заместителю и директору коммерческой компании возвести новый дом для детей-сирот и разработать проектно-сметную документацию на почти 2 млн рублей. Построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за несоответствия документам. В результате противоправных действий бюджету региона был причинен ущерб на сумму около 25 млн рублей.

Против чиновника завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Подозреваемого задержали.