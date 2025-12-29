В Новосибирской области три женщины обокрали участника СВО

У мужчины похитили 2,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. В Новосибирской области три женщины похитили 2,5 млн рублей с банковского счета участника специальной военной операции (СВО), пока он находился в зоне боевых действий. Они тратили деньги на маркетплейсах в течение года, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Они обвиняются по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, одна из обвиняемых похитила у потерпевшего телефон с sim-картой, привязанной к банковскому счету. Телефон она заложила в ломбард, а сим-карту принесла знакомой и предложила похитить деньги с банковского счета военнослужащего. Та согласилась и привлекла к схеме свою родственницу.

Получив доступ к мобильному приложению банка, женщины переводили деньги на разные счета, оплачивали покупки на маркетплейсах и снимали наличные в банкоматах, отметили в пресс-службе. Кражу обнаружил сам потерпевший после возвращения из зоны СВО в связи с ранением.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Барабинский районный суд Новосибирской области. На имущество и счета женщин наложен арест.