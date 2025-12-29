Жительницу Вологды осудили на 13 лет за госизмену и оправдание терроризма

Женщина осуществила 11 переводов на счет, использовавшийся ВСУ для закупки вооружения, боеприпасов, технических средств и экипировки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жительница Вологодской области осуждена на 13 лет колонии общего режима за госизмену и оправдание терроризма после спонсирования ВСУ и публикаций в соцсетях в поддержку запрещенного в РФ украинского военизированного националистического объединения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Жительница региона 1992 года рождения совершила государственную измену в виде оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Женщина с июня 2022 по июль 2023 года осуществила 11 безналичных переводов на счет, использовавшийся ВСУ для закупки вооружения, боеприпасов, технических средств и экипировки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она также размещала в интернете публикации в поддержку запрещенного в РФ украинского военизированного националистического объединения, которое попадает под статью УК РФ об оправдании терроризма.

"Приговором Первого Западного окружного военного суда женщине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 100 тысяч рублей, одного года ограничения свободы", - добавили в пресс-службе УФСБ.