Подозреваемого в похищениях людей россиянина экстрадировали в Казахстан из Грузии

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 29 декабря. /ТАСС/. Гражданин РФ, подозреваемый в похищениях людей и отъеме их имущества в 2022 году в Алма-Ате, экстрадирован из Грузии в Казахстан. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального центра (НЦБ) Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Грузии экстрадирован гражданин России, причастный к совершению тяжких преступлений", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ведомства. По данным Генпрокуратуры, "он подозревается в том, что в 2022 году в городе Алматы принимал участие в совершении похищений граждан и насильственном завладении их имуществом".

Отмечается, что подозреваемый в сентябре был задержан в Грузии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, добавили в надзорном ведомстве.