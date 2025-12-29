В Биробиджане автобус врезался в опору ЛЭП

В аварии пострадали люди

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус врезался в опору ЛЭП в Биробиджане, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Еврейской автономной области.

"Днем водитель пассажирского автобуса маршрута №26 не справился с управлением и совершил столкновение с опорой линии электропередачи, расположенной на перекрестке возле кинотеатра "Родина" областного центра. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пассажиры, которые в момент столкновения находились в автобусе и получили травмы", - говорится в сообщении.

На место прибыли две бригады скорой медицинской помощи, пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратурой устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, на контроль поставлено проведение процессуальной проверки. Кроме того, будет дана оценка состоянию дорожно-уличной сети городского округа и принятым мерам по ликвидации скользкости на дорогах.