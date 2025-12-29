На Кубани на территории промышленного предприятия упали обломки БПЛА
07:08
обновлено 07:13
КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Промпредприятие в Белореченске Краснодарского края получило повреждения в результате падения обломков БПЛА, в результате произошло возгорание, его потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"В Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают оперативные и специальные службы.