На Кубани на территории промышленного предприятия упали обломки БПЛА

Труба одного из цехов была повреждена

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Промпредприятие в Белореченске Краснодарского края получило повреждения в результате падения обломков БПЛА, в результате произошло возгорание, его потушили. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

"В Белореченске обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В результате была повреждена труба одного из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. метров, которое оперативно потушили", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет, на месте работают оперативные и специальные службы.