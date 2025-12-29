Журналист Глагола: СБУ проводит обыски у Закарпатского военкома

В Службе безопасности Украины сообщили, что такие действия проходят в рамках уголовного дела по факту незаконного лишения свободы граждан Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у начальника Закарпатского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Андрея Савчука. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

"По моей информации, прямо сейчас сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрея Савчука", - написал он в Telegram-канале.

Других деталей журналист не привел.

Позже в пресс-службе СБУ подтвердили агентству РБК-Украина, что сотрудники спецслужбы и Нацполиции проводят обыски у Савчука. Там заявили, что они проходят в рамках уголовного дела по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

В свою очередь издание "Страна" напомнило, что глава Закарпатского ТЦК ранее уже фигурировал в скандале. В частности, недавно местный волонтер заявляла, что Савчук лично угрожал ей после публикации сообщения о гибели в учебном центре ВСУ мобилизованного мужчины с тяжелой формой сахарного диабета, отца троих детей.