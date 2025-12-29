В Белгороде выявили 125 поврежденных из-за атак ВСУ жилых объектов за неделю

В городе также были повреждены 27 автомобилей

БЕЛГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Свыше 120 жилых объектов, поврежденных из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), выявили за неделю в Белгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города.

"За неделю количество поврежденных от обстрелов ВСУ объектов увеличилось на 125. В основном это выявленные повреждения более ранних атак. В работе на данный момент остается 627 [жилых объектов]. План на эту неделю - [восстановить] 50 объектов", - написали в мэрии, добавив, что за прошедшую неделю в городе восстановили 57 жилых объектов.

Отмечается, что за неделю в Белгороде повреждения получили 27 автомобилей. В работе для оценки ущерба находится 37 машин. Власти планируют завершить ремонт машин и выплатить компенсации владельцам до 11 января.