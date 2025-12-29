Депутата думы Екатеринбурга оправдали по делу о создании картеля

Следствие считало, что Виталий Чачин и руководство фирмы "Техностройкомплект" заключали сговоры во время тендеров на газификацию и строительство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал невиновным депутата гордумы, управляющего компанией "Сити билдинг" Виталия Чачина по делу об ограничении конкуренции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: Чачина Виталия Витальевича признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ, и оправдать <…> в связи с отсутствием состава преступления", - сказала судья.

В отношении Чачина было возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции (п. "а" ч. 2 ст. 178 УК РФ). Следствие считало, что он и руководство фирмы "Техностройкомплект" заключали сговоры во время тендеров на газификацию и строительство, получив незаконный доход в 286,1 млн рублей.