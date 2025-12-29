В Перу из-за землетрясения пострадали не менее 25 человек

В медучреждениях остаются 12 пострадавших

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 29 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,2, которое произошло в ночь на воскресенье у побережья Перу. Об этом сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики.

"Из 25 пострадавших 12 остаются в медучреждениях, 13 выписаны", - говорится в заявлении ведомства.

Эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-востоку от города Трухильо с населением более 700 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 66 км.