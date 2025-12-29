Главу района Астраханской области подозревают в хищении бюджетных средств

По данным следствия, ущерб составил свыше 4,7 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реконструкции сетей теплоснабжения возбуждено в отношении главы Наримановского района Астраханской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Астраханской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Наримановский муниципальный район Астраханской области", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с ноября 2024-го по февраль 2025 года действующий глава района, занимая на тот момент должность заместителя главы, вступил в сговор с врио главы города Нариманова и руководством коммерческой фирмы, организовав незаконное получение бюджетных средств, выделенных на обновление участков сетей теплоснабжения города.

Подозреваемый согласовал заключение ряда контрактов и оказал содействие в перечислении средств на счет коммерческой фирмы. Ее гендиректор в свою очередь сообщил заведомо ложные сведения о приобретении строительных материалов и фактически выполненных работах. В результате противоправных действий, по данным следствия, из бюджета района было похищено свыше 4,7 млн рублей.

Отмечается, что преступная деятельность главы Наримановского района пресечена при взаимодействии регионального следственного управления СК России с управлением ФСБ России по Астраханской области. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

По данным следственного управления СК РФ по региону, с 21 октября по 15 ноября 2024 года в Нариманове произошло более 40 аварий, без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов. В октябре 2025 года было возбуждено дело в отношении врио главы города по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по аналогичной статье подозревается и.о. гендиректора организации, с которой были заключены договоры о замене трубопровода. В январе директор МУП "Теплоснабжение" стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).