Экс-чиновница города Арсеньева предстанет перед судом за кражу 24 участков земли

Арсеньевскому городскому округу причинен ущерб в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Бывшая чиновница Арсеньевского городского округа предстанет перед судом за хищение 24 земельных участков в Арсеньеве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура Приморского края по результатам проведенной проверки установила, что в период с февраля 2020 года по 2024 год должностное лицо администрации города при попустительстве руководства органа местного самоуправления, действуя в коррупционном сговоре с супругом, обманом оформили земельные участки на территории г. Арсеньева в собственность граждан льготной категории (таких как инвалиды и ветераны труда), которые не намеревались владеть и распоряжаться ими, после чего переоформили землю и распорядились по своему усмотрению. В результате преступной деятельности городскому округу причинен ущерб в особо крупном размере", - рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что в отношении фигурантов дела прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-чиновницы, ее бывшего мужа и кадастрового инженера.

Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).