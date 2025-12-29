У жителя Тувы в желудке обнаружили почти 55 граммов наркотиков

Он планировал сбывать гашиш на Сахалине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В Туве в брюшной полости 40-летнего жителя Чеди-Хольского района обнаружили почти 55 граммов гашиша, который он планировал сбывать на Сахалине. На подозреваемого вышли через покупателя наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"В результате исследования врачи выявили наличие в брюшной полости у мужчины многочисленных инородных тел. Из желудка задержанного путем опорожнения были извлечены 16 фрагментов. В результате проведенного исследования было установлено, что это гашиш, общей массой 54,74 грамма", - говорится в сообщении. Как установили оперативники, он намеревался перевезти наркотики в Сахалинскую область для последующей продажи.

Задержанию предшествовал арест 15 декабря 41-летнего жителя поселка Каа-Хем, у которого изъяли 18,8 грамма гашиша. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в значительном размере). При допросе покупатель дал признательные показания и назвал продавца - ранее судимого 40-летнего жителя Чеди-Хольского района. Подозреваемого задержали при содействии бойцов СОБР Росгвардии.

В отношении продавца возбуждены два уголовных дела: за сбыт наркотиков в значительном размере и за покушение на сбыт в крупном размере. Продавцу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, покупателю - подписку о невыезде. Расследование продолжается.