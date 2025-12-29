В Новосибирске руководителя турфирмы осудили за обман клиентов

Женщина получала деньги за организацию туров, но использовала их в личных целях

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Руководительница туристической фирмы в Новосибирске обманула 39 клиентов на 8,8 млн рублей, пообещав организовать поездки и забронировать билеты и потратив полученные деньги на себя. Суд приговорил ее к пяти годам колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

"Заельцовским районным судом города Новосибирска вынесен приговор по уголовному делу в отношении руководителя туристической организации. Она признана виновной по ч. 1, 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2024 году женщина получала от клиентов деньги за организацию туров и бронирование билетов. Путевки она не оформляла, а деньги использовала для личных целей.

Суд назначил осужденной четыре года лишения свободы, но с учетом совокупности приговоров окончательное наказание составило пять лет в исправительной колонии общего режима. Пострадавшие получат компенсацию.