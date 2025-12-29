Экс-офицера КГБ Сергея Жирнова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы оштрафовал российского писателя, бывшего офицера КГБ Сергея Жирнова (внесен в список иноагентов) на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Коптевского районного суда города Москвы от 26 декабря 2025 года Жирнов Сергей Олегович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказано в сообщении.