В Люберцах женщина заживо сожгла трех человек после ссоры

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, которая подозревается в убийстве трех человек в Люберцах. В ссоре с потерпевшими она подожгла квартиру и заперла ее на ключ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о возгорании в квартире одного из домов, расположенных в поселке Октябрьский на улице Первомайская. После тушения пожара на месте были обнаружены три тела.

"По предварительной информации, двое мужчин и две женщины распивали спиртные напитки, произошла ссора, в ходе которой одна из них облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла постельные принадлежности, а затем покинула квартиру, заперев ее на ключ. Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемая была установлена и доставлена в территориальный отдел", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что задержанной оказалась жительница Ростовской области 1986 года рождения. "Следователем территориального отдела ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 39-летней местной жительнице в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью (п.п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

В СК добавили, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъята канистра с бензином, фрагменты постельных принадлежностей, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы. "Проведен допрос обвиняемой и свидетелей, а также проверка показаний на месте в ходе которой фигурантка рассказала об обстоятельствах совершенного убийства", - сказали в пресс-службе.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой.