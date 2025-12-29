В Биробиджане семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В больницу доставили четверых

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. В Биробиджане семь человек пострадали в ДТП с автобусом, который врезался в опору ЛЭП. Четверо из них госпитализированы, сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения правительства Еврейской автономной области.

Днем водитель пассажирского автобуса маршрута № 26 не справился с управлением и совершил столкновение с опорой линии электропередачи, расположенной на перекрестке возле кинотеатра "Родина" областного центра.

"Пострадавших семь человек, все взрослые, детей среди них нет. Три человека отпущены домой, у них небольшие ссадины. Четверо госпитализированы. У них единичные переломы, состояние удовлетворительное", - сообщили в департаменте.

Прокуратурой устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, на контроль поставлено проведение процессуальной проверки. Кроме того, прокуратурой города будет дана оценка состоянию дорожно-уличной сети городского округа и принятым мерам по ликвидации скользкости на дорогах.