Экс-главу Тамбовской области арестовали по делу о взятках от предпринимателей

Общая сумма взяток составила не менее 80 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Максим Егоров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров арестован по делу о получении взяток от предпринимателей на 80 млн рублей.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Установлено, что Егоров М. Б. систематически получал взятки в виде денежных средств от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственной службе. Общая сумма взяток, полученных Егоровым, составляет не менее 80 млн рублей", - отметили в ЦОС.

Вместе с экс-главой арестовали его водителя и посредника.

"По результатам проведения следственных действий Егоров М. Б., его водитель Соломатин А. Н., а также посредник в даче взяток Аганов С. И. задержаны. Решением Басманного районного суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в ЦОС.