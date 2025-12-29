Жителя Орловской области осудили на восемь лет за взятку сотруднику УФСБ

Также мужчине назначили штраф более 10 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Ливенский районный суд Орловской области назначил восемь лет два месяца колонии строгого режима и штраф более 10 млн рублей мужчине по делу о взятке сотруднику УФСБ в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинения судом виновному назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 10 млн рублей. Денежные средства, передаваемые осужденным в качестве взятки, конфискованы и обращены в доход государства", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, фигурант дела в январе 2025 года узнал, что против троих его родственников возбуждено уголовное дело о хулиганстве, они были заключены под стражу. Следствие и суд установили, что мужчина передал за освобождение из-под стражи и закрытие уголовного дела взятку начальнику отделения органа безопасности по городу Ливны, который действовал в рамках оперативного мероприятия. Отмечено, что сотрудники УФСБ России по Орловской области задержали с поличным мужчину, который передал в качестве взятки 1,05 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.