В багаже пассажира из Вьетнама нашли почти 3 кг замороженных червей

Продукцию изъяли, мужчине назначили штраф

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Иркутские таможенники обнаружили почти 3 кг замороженных червей в багаже пассажира из Вьетнама. Продукция изъята, сообщили в Федеральной таможенной службе.

"Иркутские таможенники обнаружили 3 кг замороженных червей в багаже иностранца, прибывшего из Вьетнама. Мужчина с двумя большими коробками привлек внимание таможенников на "зеленом" коридоре. Выяснилось, что в них находились контейнеры с беспозвоночными, а также еще 4,5 кг стеблей и листьев различных растений и цветок банана длиной 30 см. Все товары были без заводской упаковки и каких-либо документов", - говорится в сообщении.

Пассажир пояснил, что привез продукцию для употребления в пищу и не знал правил перемещения через границу. Продукция была изъята, кроме этого, возбуждено дело об административно правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Мужчине назначено наказание в виде штрафа.