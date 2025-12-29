Экс-главу Инты осудили за злоупотребление полномочиями

Суд также оштрафовал бывшего директора городского УЖКХ

СЫКТЫВКАР, 29 декабря. /ТАСС/. Суд признал экс-главу администрации городского округа "Инта" и бывшего директора муниципального предприятия "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при подготовке документации для работ по ремонту дорог. С учетом предыдущего приговора первому назначено 2,5 года принудительных работ и штраф 6,4 млн рублей, а второму - штраф 650 тыс., сообщили в следственном управлении СК по Республике Коми.

"Согласно приговору суда по настоящему делу с учетом предыдущего приговора осужденным назначено наказание: бывшему руководителю администрации - в виде принудительных работ на срок два года шесть месяцев, штрафа в размере 6,4 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года; бывшему директору МУП - в виде штрафа в размере 650 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на один год шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и МВД.

Следствием и судом установлено, что в 2022 году руководитель администрации, используя свои служебные полномочия, дал незаконные указания директору управления ЖКХ. Требовалось подготовить аукционную документацию на право заключения муниципальных контрактов по ремонту участков автомобильной дороги таким образом, чтобы электронные аукционы выиграла определенная организация, которая не соответствовала требованиям, предъявляемым к участникам закупки. В результате были заключены 18 муниципальных контрактов на общую сумму более 75,5 млн рублей. В качестве аванса подрядчику перечислили более 37 млн рублей, однако работы подрядная организация не выполнила, при этом не возвратив денежные средства.

Аналогичная схема была применена в 2023 году при выборе подрядной организации для выполнения работ по благоустройству общественных территорий на общую сумму 32 млн рублей. Имущественный ущерб составил более 9,6 млн рублей (выплаченный и невозвращенный аванс). В апреле 2024 года фигуранты уголовного дела были осуждены за злоупотребление полномочиями при принятии некачественных работ по благоустройству общественных территорий. Им было назначено наказание в виде штрафа. Кроме того, руководитель администрации был лишен права занимать определенные должности.