В Магнитогорске бизнесмен стал фигурантом дела из-за долга по зарплате

Общая сумма задолженности превысила 3,6 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Директор одной из коммерческих организаций в Магнитогорске Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы на сумму свыше 3,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

"В Магнитогорске по материалам, собранным оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД, к уголовной ответственности за невыплату заработной платы привлекается 64-летний руководитель одной из коммерческих организаций", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, обвиняемый свыше двух месяцев не выплачивал работникам зарегистрированной на его имя организации заработную плату, а также иные установленные законом выплаты, хотя финансовые возможности для этого у него были. Общая сумма задолженности превысила 3,6 млн рублей.

В пресс-службе пояснили, что дело было возбуждено следователем СУ СК России по Челябинской области по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат из корыстной и иной личной заинтересованности). В рамках работы по уголовному делу был наложен арест на имущество обвиняемого, а также его расчетные счета на сумму, кратно превышающую задолженность перед работниками.