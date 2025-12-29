Сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Сабирова депортировали из ОАЭ в Россию

Организаторы пирамиды обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюту, возвращая средства с прибылью, реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сооснователь финансовой пирамиды "Финико", в результате деятельности которой пострадали свыше 7 700 человек и лишились более 1 млрд рублей, депортирован в РФ из ОАЭ вместе с обвиняемым в содействии террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали российским полицейским двоих задержанных, объявленных в розыск по каналам Интерпола", - сказала она.

По словам Волк, один из них разыскивается за создание и руководство преступным сообществом, а также за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. "Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год злоумышленник и его сообщники стали сооснователями интернет-проекта "Финико", который работал по принципу финансовой пирамиды", - пояснила представитель ведомства. Волк добавила, что организаторы обещали вкладывать деньги граждан в ценные бумаги и криптовалюту, возвращая средства с прибылью, реальных инвестиций участники криминальной структуры не вели. "В результате противоправной деятельности более чем 7 700 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд рублей", - сказала она. Обвиняемый скрылся от правосудия за границей. Он был объявлен в розыск. В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о Марате Сабирове.

Также, как отметила Волк, в РФ депортирован обвиняемый в двух преступлениях - в содействии террористической деятельности и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве. По ее словам, предварительно установлено, что в 2018 году злоумышленник лично с помощью банковских переводов оказывал финансовую поддержку участнику международной террористической организации.

Кроме того, как сообщила Волк, с 2023 по 2024 год мужчина в Нальчике заключал фиктивные договоры доверительного управления имуществом с физическими лицами. От потерпевших он получил деньги, которыми распоряжался по собственному усмотрению. В результате фигурант и его сообщники присвоили более 21 млн рублей. Возбуждены уголовные дела (ст. 200.3 и 205.1 УК РФ), которые находятся в производстве следственных органов Кабардино-Балкарской Республики. Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в январе 2025 года был объявлен в международный розыск. В марте текущего года его задержали в ОАЭ.

"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России в Объединенных Арабских Эмиратах с зарубежными партнерами была согласована передача злоумышленников российской стороне для привлечения к уголовной ответственности", - подытожила Волк.