В двух омских поселениях ввели карантин по бешенству

Очаги выявлены в Богословском сельском округе и в селе Большепесчанка Называевского района

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Очаги бешенства зарегистрированы в двух поселениях Омской области. Как сообщается в опубликованном указе губернатора на официальном интернет-портале правовой информации, в них введен карантин.

В документе отмечается, что очаги бешенства выявлены в Богословском сельском округе Омского района (население почти 4 тыс. человек) и в селе Большепесчанка Называевского района (население более 700 человек). В карантинных зонах запрещено проводить мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых к бешенству животных, и вывозить их за пределы этих территорий.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.

5 ноября 2023 года в Колосовском районе Омской области от этого заболевания погиб мужчина, которого укусила собака. 24 ноября этого года бешеная лиса напала в городе Калачинске на девушку. Животное было убито выскочившим на крики мужчиной.