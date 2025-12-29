В Вологде установили личность курьера, причастного к мошенничеству

Им оказался 18-летний житель Омска, задержанный в другом регионе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полицейские из Вологды установили личность курьера, которому обманутая 16-летняя девушка передала сбережения родителей в размере 23 млн рублей. Им оказался 18-летний житель Омска, задержанный в другом регионе, сообщили в управлении МВД по Вологодской области.

"В Вологде полицейские установили личность курьера, причастного к мошенничеству с ущербом порядка 23 млн рублей <...>. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Омска. Чуть позже оперативники получили информацию о том, что данный фигурант был задержан в Новосибирске за аналогичное преступление", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, девочке позвонил неизвестный, сообщив, что на ее имя пришла посылка. Посылку она не ждала, но назвала код из сообщения. После этого на связь вышли неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили девушку передать все деньги родителей, имеющиеся в квартире, чтобы избежать возбуждения уголовного дела по статье о терроризме. Школьница собрала наличные средства отца и передала их курьеру на улице Козленской.

Сотрудники УМВД "Вологда" отправились в Новосибирск для взятия показаний. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что таким образом хотел подзаработать. После того случая он получил 50 тыс. рублей, а остальные деньги передал неизвестному. Заработанное курьер уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.