В Нижнем Новгороде осудили предпринимателей за ущерб городу

Речь идет о руководителях подрядных организаций Иване Джиоеве и Евгении Шейпо

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Нижегородской области приговорил к восьми годам шести месяцам колонии общего режима двоих руководителей подрядных организаций, которые причинили ущерб муниципальным заказчикам в размере 445 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"Суд назначил виновным наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей с лишением права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, на срок два года девять месяцев", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что с 2020 по 2022 год бывшие директоры обществ с ограниченной ответственностью "ИСБ" Иван Джиоев и "Монолит-респект" Евгений Шейпо заключали муниципальные контракты на строительство или реконструкцию соцобъектов на территории Нижегородской области, однако, получив аванс, работы не выполняли, а деньги тратили на личные нужды. В результате ремонты и стройки завершали другие подрядчики.

Своими действиями подсудимые причинили муниципальным заказчикам ущерб на сумму свыше 445 млн рублей.