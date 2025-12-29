Экс-вице-губернатора Краснодарского края осудили за взятки

Сергея Власова приговорили к 11 годам колонии и 90 млн рублей штрафа

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара признал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова виновным в получении взятки в размере 3 млн рублей. Экс-чиновник приговорен к 11 годам колонии и 90 млн рублей штрафа, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Оглашен приговор бывшему вице-губернатору Краснодарского края. Первомайским районным судом Сергей Власов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Судом ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 90 000 000 рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 12 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Власов, курируя в том числе департамент строительства, узнал о том, что гендиректор НАО "РСК КК" получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций, и потребовал передать ему взятку в виде денег в размере, эквивалентном 50% сумм незаконного денежного вознаграждения, получаемого гендиректором. За это чиновник пообещал предпринимателю не принимать никаких мер по фактам противоправной деятельности бизнесмена, а, напротив, обеспечить дальнейшее бесперебойное финансирование строительных работ, выполняемых НАО "РКС КК".

Гендиректор сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. 18 мая 2024 года Власов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в момент получения им взятки в размере 3 млн рублей.

В судебном заседании Власов не признал вину, она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств.