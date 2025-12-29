Экс-замначальника собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области арестовали

Максим Блинников фигурирует в деле о получении взятки в особо крупном размере

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области Максима Блинникова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Под стражей он пробудет до 25 февраля, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК России по Челябинской области и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Челябинской области сообщалось, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по региону совместно с ОРЧСБ областного полицейского главка. По версии следствия, с апреля 2023 года по апрель 2025 года фигурант получил лично частями от предпринимателя не менее 1,8 млн рублей. Эти деньги передавались за информирование взяткодателя о планируемых в отношении него оперативно-разыскных мероприятиях, а также за консультирование предпринимателя по вопросам формирования позиции защиты при взаимодействии с силовыми структурами.

В правоохранительных органах отмечали, что Блинников служил в звании полковника полиции, он был уволен из органов МВД России 24 декабря.