На Ставрополье вынесли приговор за обман дольщиков на 100 млн рублей

Одного из руководителей строительной компании Алексея Горлова приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве директору строительной компании. Он получил от дольщиков 100 млн рублей, но многоквартирный дом так и не построил, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил одного из руководителей строительной компании Алексея Горлова к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также он оштрафован на 2 млн рублей и лишен права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой в коммерческих организациях на три года.

По данным прокуратуры, занимая в ООО "Регионбизнесгрупп" должности главного бухгалтера и директора в 2019-2021 годах, Горлов заключил с жителями Ставрополя 90 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. При этом он достоверно знал, что обязательства со стороны компании-застройщика не будут исполнены, и полученными деньгами на общую сумму свыше 100 млн рублей распорядился по своему усмотрению.