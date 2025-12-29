ТАСС: челябинскому экс-министру дорожного хозяйства продлили арест до 19 февраля

Дмитрий Микулик был задержан сотрудниками ФСБ по делу о растрате

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший министр дорожного хозяйства Челябинской области Дмитрий Микулик, который был задержан сотрудниками ФСБ по делу о растрате и нескольким другим преступлениям, пробудет под арестом до 19 февраля 2026 года. Такое решение принял суд в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Мещанский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микулика, а также в отношении граждан, которые, по версии следствия, являются его подельниками. В их числе Зарипов, Зырянов (бывшие руководители подрядной организации "Южуралмост" - прим. ТАСС), Курьянова (начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда Москвы в конце февраля сообщалось, что Микулик арестован по делу о растрате. Также были арестованы несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, им инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.