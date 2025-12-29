В Калужской области при демонтаже водонапорной башни погибли двое рабочих

Проводится процессуальная проверка

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 29 декабря. /ТАСС/. В городе Балабаново Калужской области двое рабочих погибли при выполнении подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни. Проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"29 декабря 2025 года в городе Балабаново в ходе выполнения подготовительных работ для демонтажа водонапорной башни произошло обрушение конструкции, в результате чего погибли двое рабочих. Следственным отделом по Боровскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области по данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечено, что следователи осматривают место происшествия, опрашивают граждан. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.