В Смоленской области произошел пожар из-за разгерметизации газопровода

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на магистральном газопроводе вблизи села Красная Горка Краснинского округа Смоленской области. Возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

"Сегодня ночью в районе населенного пункта Красная Горка Краснинского округа в результате разгерметизации ремонтируемого участка магистрального газопровода произошло возгорание природного газа. Пожар был оперативно локализован", - сообщил губернатор.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, причины инцидента устанавливаются. "Пострадавших нет. В настоящее время специалистами ведутся восстановительные работы. Потребители газифицируются в полном объеме", - сообщил Анохин.