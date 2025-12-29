В Дагестане завели дело о хулиганстве после дебоша в магазине

Двое жителей Кумторкалинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредили имущество в торговых павильонах и угрожали продавцам

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи расследуют уголовное дело о нарушении общественного порядка группой лиц в одном из магазинов Кумторкалинского района Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

"Следственным управлением СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что двое жителей Кумторкалинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредили имущество в торговых павильонах и угрожали продавцам, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.