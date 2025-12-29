Председатель Собрания депутатов района Дагестана извинился за дебош сына

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель Собрания депутатов Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов извинился за дебош, устроенный его сыном в магазине. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Айнутдин Зиявутдинов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело по факту порчи имущества в одном из магазинов в Кумторкалинском районе Дагестана. На видео, распространившемся в соцсетях, зафиксировано, как группа мужчин портит имущество и нарушает общественный порядок в торговой точке.

"Поступок моего сына считаю недостойным и несу за него личную ответственность как гражданин и как депутат, которому люди доверили представлять их интересы, а депутаты, оказав высокое доверие, избрали председателем районного Собрания депутатов. В сложившейся ситуации обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий. Приношу свои извинения за случившееся", - цитирует глава района обращение Абсаламова.

Глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале назвал "вопиющим" факт, что одним из участников инцидента оказался сын народного избранника. Он сообщил, что участники дебоша "подняли руку на женщину" и громили чужое имущество, они задержаны.

Глава района отметил, что итоговое решение по заявлению председателя Собрания депутатов будет принято на очередной сессии. В обращении Абсаламова также отмечается, что он лично проконтролирует возмещение причиненного ущерба.