В Самаре оправдали обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы Матвеева

Суд признал фигурантов виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Суд Промышленного района Самары оправдал трех фигурантов дела о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя, признав их виновными в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил в зале заседаний. Это следует из приговора, оглашенного судьей Татьяной Керосировой.

"Обвиняемого по ч. 2 п. "а", "б", "ж", и ст. 105, ч. 2 ст. 213 УК РФ <…> оправдать по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ. Меру заключения в виде содержания под стражей отменить, освободить из-под стражи в зале суда немедленно", - сказала судья относительно всех трех фигурантов.

Суд оправдал Мурода Мусурова и переквалифицировал действия двух других фигурантов, признав Некруза Бохирова виновным в причинении легкого вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), а несовершеннолетнего фигуранта - в причинении среднего вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). При этом назначил наказание Бохирову в виде 2 лет 10 месяцев колонии-поселения, а несовершеннолетнему - 10 месяцев исправительных работ. От наказания оба освобождены в связи с его отбытием в СИЗО и истечением сроков давности. Все три фигуранта освобождены в зале суда.

В соответствии с гражданским иском потерпевшего депутата, суд назначил ему компенсацию морального и материального ущерба в размере 50 тыс. рублей, его водителю - 85 тыс. рублей.

Об уголовном деле

18 июля 2024 года в Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, началась драка, которую попытались пресечь оказавшийся рядом депутат Госдумы Михаил Матвеев и его водитель. По данным следствия, фигуранты нанесли им удары палками и камнем. После конфликта Матвееву потребовалась медицинская помощь. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению главы СК Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

Обвиняемыми по делу проходили Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и третий фигурант, личные данные которого скрыты, так как он несовершеннолетний. Им вменялось совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В ходе судебного следствия обвиняемые частично признали вину. Двое из них подтвердили факт нанесения телесных повреждений, отметив, что умысла на убийство у них не было. В прениях сторона гособвинения запросила назначить двум фигурантам наказание в виде 11 лет и 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Несовершеннолетнему обвиняемому прокурор запросил шесть лет шесть месяцев воспитательной колонии. Сторона защиты просила изменить квалификацию деяний фигурантов или оправдать их.